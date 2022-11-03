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وصول حاملة "جورج بوش" الأمريكية إلى كرواتيا

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وصول حاملة
Globallookpress US Navy
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أعلن الأسطول السادس الأمريكي وصول حاملة "جورج بوش" للطائرات تتقدم مجموعة سفن حربية إلى ميناء سبليت الكرواتي في البحر الأدرياتيكي.

وتضم مجموعة السفن التي دخلت البحر الأبيض المتوسط ​​في 25 أغسطس، بالإضافة إلى حاملة الطائرات، طراد الصواريخ USS Leyte Gulf وأربعة مدمرات USS Nitze وUSS Farragut وUSS Truxtun وUSS Delbert Black وغواصة هجومية نووية مزدة بصواريخ توماهوك المجنحة.

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كما تتجه حاليا مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية الجديدة "يو إس إس غيرالد فورد" إلى أوروبا. ويجب أن تصل هناك في منتصف نوفمبر.

وسترسو حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، التي تحمل حوالي 90 مقاتلة وحوامة، بما في ذلك الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35"، في قاعدة بورتسموث البحرية في جنوب بريطانيا. ويرافقها طراد صاروخي موجه ومدمرات وغواصة نووية هجومية.

المصدر: إنترفاكس

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