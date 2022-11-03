زوج بيلوسي يغادر المستشفى بعد الاعتداء عليه

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غادر المستشفى، بعد تعرضه لإصابات خطيرة عولج على إثرها، جراء الهجوم الذي استهدف زوجته ووقع هو ضحية له.

وخضع بول بيلوسي لعمل جراحي يوم الجمعة الماضي بسبب تشقق في الجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة،

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ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

المصدر: نوفوستي