 
مباشر

زوج بيلوسي يغادر المستشفى بعد الاعتداء عليه

أخبار العالم

زوج بيلوسي يغادر المستشفى بعد الاعتداء عليه
AP
ديفيد ديبابي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3vh

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غادر المستشفى، بعد تعرضه لإصابات خطيرة عولج على إثرها، جراء الهجوم الذي استهدف زوجته ووقع هو ضحية له.

وخضع بول بيلوسي لعمل جراحي يوم الجمعة الماضي بسبب تشقق في الجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة،

إقرأ المزيد
الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو
الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو

ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا