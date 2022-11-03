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موسكو: زيارة لافروف لأبو ظبي توطيد للشراكة والعلاقات بين البلدين

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موسكو: زيارة لافروف لأبو ظبي توطيد للشراكة والعلاقات بين البلدين
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة الوزير سيرغي لافروف إلى أبو ظبي، تأتي في إطار تعزير الشراكة بين البلدين، وضمان الأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أن الجانبين سيبحثان تعزيز التنسيق الثنائي حول القضايا الدولية الرئيسية، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط، وتحديدا التسوية اليمنية، والأزمة الليبية، والسورية، والصراع العربي الإسرائيلي، نظرا للنقلة النوعية التي أحرزتها أبو ظبي في الساحة الدولية بحصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

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المصدر: نوفوستي

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