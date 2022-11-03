الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تطالب بحظر عمليات تغيير الجنس في البلاد

ذكر فاختانغ كيبشيدزه، نائب رئيس قسم العلاقات العامة في بطريركية موسكو أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية طالبت بحظر جراحات تغيير الجنس في البلاد، في إطار قانون حظر الدعاية للمثلية.

وقال في برنامج "سولوفيوف لايف" التلفزيوني الروسي: "اقتراحنا حول حظر عمليات تغيير الجنس ظهر في سياق اعتماد قانون يحظر الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية. والحقيقة هي أن هذا القانون يحظر أيضا الترويج لعمليات تغيير الجنس".

وأضاف: "نحن نواجه هذه الدعاية، وللأسف نواجهها في الفضاء الإعلامي الروسي. لكن بالطبع لها جذورها وأصلها وهي أجنبية".

أعرب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أمله في حظر كل من الدعاية وعمليات تغيير الجنس في روسيا.

المصدر: تاس