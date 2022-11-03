بغرامة هي الأكبر.. محكمة بريطانية تعاقب شركة "غلينكور" بسبب رشى

غرمت محكمة بريطانية شركة "غلينكور" بما يزيد على 280 مليون جنيه إسترليني لاستخدامها الرشوة لتعزيز أرباحها النفطية في خمس دول إفريقية.

وقال "مكتب مكافحة الاحتيال" إن تلك العقوبة هي الأكبر في إحدى قضاياه، وهي المرة الأولى التي تدان فيها شركة بتهمة الإذن بسداد رشوة.

يأتي ذلك بعد أشهر من إعلان الشركة الأنجلو-سويسرية توصلها إلى صفقات مع السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل لتسوية مزاعم الفساد.

وأقرت شركة "غلينكور" بالذنب في يونيو الماضي، في 7 تهم تتعلق بالرشوة بعد أن توصل تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة عام 2019 أنها دفعت رشى بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليون دولار للوصول إلى النفط في الكاميرون وغينيا الاستوائية وساحل العاج ونيجيريا وجنوب السودان.

المصدر: "أسوشيتد برس"