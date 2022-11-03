 
مباشر

تبديل فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

أخبار العالم

تبديل فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3v4

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن تبديل فريق خبراء الوكالة في محطة زابوبورجيه الذرية.

ووصل إلى المحطة يوم الخميس، فريق من 4 خبراء جدد، وهو سيكون ثالث فريق لخبراء الوكالة الدولية خلال الشهرين الأخيرين.

إقرأ المزيد
الطاقة الذرية: مستعدون لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا
الطاقة الذرية: مستعدون لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا

وجاء في بيان للوكالة الدولية بهذا الصدد، أنه "بفضل الدعم من جميع الأطراف المعنية تمكنا من تبديل الكوادر في محطة زابوروجيه الذرية بشكل ناجح".

وأضاف البيان أن "حضورهم يعني أن العالم على علم بما يحدث في هذه المحطة الذرية الكبيرة، الواقعة في وسط منطقة العمليات القتالية".

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوروجيه الذرية منذ مارس الماضي، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا