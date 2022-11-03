تبديل فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن تبديل فريق خبراء الوكالة في محطة زابوبورجيه الذرية.

ووصل إلى المحطة يوم الخميس، فريق من 4 خبراء جدد، وهو سيكون ثالث فريق لخبراء الوكالة الدولية خلال الشهرين الأخيرين.

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وجاء في بيان للوكالة الدولية بهذا الصدد، أنه "بفضل الدعم من جميع الأطراف المعنية تمكنا من تبديل الكوادر في محطة زابوروجيه الذرية بشكل ناجح".

وأضاف البيان أن "حضورهم يعني أن العالم على علم بما يحدث في هذه المحطة الذرية الكبيرة، الواقعة في وسط منطقة العمليات القتالية".

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوروجيه الذرية منذ مارس الماضي، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي