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بايدن: كنت أفقر عضو في الكونغرس

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بايدن: كنت أفقر عضو في الكونغرس
بايدن ونجله الراحل
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه في وقت من الأوقات كان أفقر عضو في الكونغرس، مشيرا إلى أنه لهذا السبب كان ابنه مدينا برسوم الدراسة.

وقال بايدن للطلاب في ولاية نيو مكسيكو: "هناك حوالي 26 مليون أمريكي تقدموا بطلبات الحصول على برنامج الدعم الحكومي للطلبة".

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وتابع: "ابني بو بايدن ... ذهب إلى جامعتين ... وتراكمت الديون لأنني كنت أمتلك التمييز المريب لكوني أفقر رجل في الكونغرس".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي وفي الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية للكونغرس، يدفع بخطة تهدف لشطب قروض الطلاب.

المصدر: نوفوستي

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