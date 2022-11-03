سيناتور روسي يعلق على إعلان الناتو انضمام السويد وفنلندا

علق نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف على إعلان الناتو انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، مشيرا إلى أن الحلف يتكلم بالنيابة عن أعضائه، ودون استشارتهم.

وكتب كوساتشيف على "تيليغرام": "أولا قال ستولتنبرغ: لقد أوفت فنلندا والسويد بمتطلبات تركيا للانضمام إلى الناتو، لذا فقد حان الوقت لقبولهما في الحلف. ثانيا: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لا تعتقد أن السويد وفنلندا أوفت بشروط الاتفاقات التي تم التوصل إليها لدخولهما حلف الناتو".

وأضاف: "يعتبر حلف الناتو أنه يحق له التحدث نيابة عن أعضائه، حتى عندما تتباين مواقف هؤلاء الأعضاء بشكل تام.. لكن الناتو يحتاج إلى تحريك موقف لصالح آخر، لأن هذا ما تمليه المصالح".

وتابع: "عندما لا ينجح الأمر فجأة، قلة من الناس يفكرون في طرح السؤال: هل كل شيء على ما يرام في رؤساء البيروقراطيين في الناتو؟"، مضيفا، "بعد كل شيء، عندما يعلن الناتو نفسه مجتمع الديمقراطيات، يجب على المرء أن يبدأ بنفسه، بمفرداته، ولكن الأهم من ذلك جوهر أفعال المرء".

وقال: "بعد كل شيء، بخلاف ذلك، تنبعث رائحة الكبريت الحادة. سواء من حيث الرائحة المقززة، أو بمعنى آخر احتراق سياسة الناتو الآن، ليس فقط في الخارج ولكن أيضا في الداخل".

المصدر: نوفوستي