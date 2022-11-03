مركز المصالحة الروسي يسجل 4 حالات قصف في إدلب غرب سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حماة، وعملية واحدة في إدلب، وأخرى في اللاذقية.

وأعلن إيغوروف عن إصابة جندي سوري في محافظة حماة جراء هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيون على مواقع للقوات الحكومية.

وأضاف إلى أنه نتيجة هجوم الإرهابيين بالطائرات المسيرة على مواقع القوات الحكومية في محافظة اللاذقية أصيب ثلاثة جنود سوريين.

المصدر: نوفوستي