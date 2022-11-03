موقع Business Insider يبرز شخصيات غربية مؤثرة دعمت روسيا

أعد موقع Business Insider قائمة بشخصيات غربية دعمت روسيا، وضمت رجل الأعمال إيلون ماسك، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

وتصدر ماسك قائمة الشخصيات الغربية المؤيدة لروسيا حسب الموقع، الذي ذكّر بأن ماسك اقترح خطة للتسوية بين كييف وموسكو، تتنازل بموجبها كييف عن القرم لروسيا بخطوة أولى على طريق السلام.

وأشار الموقع إلى ترامب الذي أشاد مرارا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت الموقع إلى مذيع قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون الذي ينتقد السياسة الأمريكية تجاه روسيا.

كما أدرج الموقع في قائمة الشخصيات الغربية المؤيدة لروسيا، رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في هذه القائمة لأنه "يوافق علانية" على سياسة روسيا.

وأشار الموقع إلى المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي تعرض للانتقادات في الغرب لحفاظه على علاقات جيدة مع بوتين، وزيارته الأخيرة إلى موسكو في أغسطس.

المصدر: نوفوستي