فرنسا.. تحطم طائرة مقاتلة شرقي البلاد والسلطات تفتح تحقيقات فنية وجنائية
Globallookpress
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تمكّن طيار فرنسي يوم الخميس من إنقاذ نفسه باستخدام المقعد القاذف، أثناء تحطم طائرته المقاتلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الطائرة وهي من طراز ميراج تحطمت اليوم شرقي فرنسا، على بعد 5 كيلومترات شمال قاعدة لوكسويل لي بان الجوية.
وتحطمت الطائرة غير المسلحة في منطقة غابات، لتتفادى وقوع أضرار حال ارتطامها بالأرض، ولم يصب الطيار بأذى.
وتم تأمين المنطقة والبدء في إجراء تحقيقات فنية وجنائية لتحديد سبب الحادث.
المصدر: وكالات