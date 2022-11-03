اليونان تفرض ضريبة قدرها 90٪ على فائض أرباح شركات الطاقة

فرضت اليونان ضريبة بأثر رجعي نسبتها 90٪ على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، للفترة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث سيتعين عليها دفع أكثر من 373 مليون يورو.

وقال وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: "تلقيت مؤخرا رأيا من هيئة تنظيم الطاقة بشأن مبلغ مؤقت لضريبة طوارئ على شركات الكهرباء للفترة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022، والتي تحددها الهيئة بمبلغ 373.55 مليون يورو. وتشرع الحكومة، وفقا لالتزاماتها، على الفور في فرض الضرائب بأثر رجعي على الدخل الزائد مع خصم المبلغ المحدد".

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ووفقا لسكريكاس، فإن اليونان هي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفرض ضرائب بأثر رجعي على أرباح الشركات الكهرباء بمعدل 90٪ من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022.

وأضاف: "ستذهب الأموال إلى صندوق تحويل الطاقة وستتم إضافتها إلى ما تلقيناه من يوليو 2022 إلى الوقت الحاضر. وفي نوفمبر سنقدم مبادرة تشريعية لاسترداد الأرباح الزائدة من شركات مبيعات الطاقة".

المصدر: نوفوستي