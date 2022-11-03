تركيا تسعى لتصبح مركزا محوريا لتوريد الغاز إلى أوروبا  

أكد إبراهيم قالين الناطق باسم الرئيس التركي، أنه فور إطلاق الإنتاج من حقول الغاز التركية شرقي المتوسط، ستصبح تركيا مركزا هاما لتوريد الغاز.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه في حال عدم تغطية الغاز الأذربيجاني عبر خط TANAP للاحتياجات المطلوبة، وتطلب الأمر وجوب زيادة كميات الضخ، فإن البنية التحتية للطاقة في تركيا مهيئة لتحمل هذا العبء، وستعمل على تغطية العجز من خلال ضخ الغاز المستخرج من البحر المتوسط، إضافة إلى الغاز الروسي عبر المركز المشترك.

إقرأ المزيد

وأوضح أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مركز الغاز المشترك في تركيا لا علاقة له بالأزمة الأوكرانية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لإنشاء مركز مشترك للغاز في تركيا، يمكن من خلاله نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا، وقد أصدر الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان تعليمات للجهات المختصة في كلا البلدين، للبدء بدراسة خطة العمل، والمباشرة في تنفيذها.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس