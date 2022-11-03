وسائل إعلام: بولسونارو لن يحضر قمة "العشرين"

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو، إلغاء زيارته إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة "مجموعة العشرين" يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "متروبولس"، أن بولسونارو قرّر إلغاء الرحلة بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، أمام الاشتراكي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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وبجسب ما هو محدّد، "ما زال أقرب مستشاريه يحاولون إقناع الرئيس بضرورة القيام بالرحلة".

يشار إلى أنهم في حال فشلوا في القيام بذلك، فسيتم تمثيل البرازيل في هذا الحدث من قبل وزير الخارجية كارلوس فرانسا، كما ذكرت "متروبولس".

هذا وقد دعا سلف الرئيس البرازيلي الحالي، ميشيل تامر، بولسونارو للذهاب معه إلى قمة "مجموعة العشرين" عام 2018 بعد فوز المحافظ في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس