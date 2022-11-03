مولدوفا.. اتهامات لرئيسة البلاد باختطاف نائب ديمقراطي سابق

اتهم إيلان شور، زعيم حزب "شور" المعارض في مولدوفا الرئيسة مايا ساندو بالوقوف وراء اختطاف النائب السابق فلاديمير أندروناكي.

وقال شور في رسالة بالفيديو على قناته على "تيليغرام": "تم اختطاف النائب السابق أندروناكي في أوكرانيا بأمر من رئيسة مولدوفا مايا ساندو. بتقاليد التسعينيات، وضعوا كيسا على رأسه وألقوا به مثل كلب بالقرب من الحدود مع مولدوفا".

وقال محامو أندروناكي لوسائل الإعلام يوم الخميس، إن النائب السابق اختطف من أوكرانيا وسلم إلى المسؤول كيشيناو.

وبحسب السياسي، بصفته عضوا في البرلمان، فإنه سوف يسعى جاهدا للتحقيق والنظر في اختطاف مواطن مولدوفي.

وأضاف شور: "لقد تجاوزت ساندو كل حدود الأخلاق منذ زمن بعيد. بالإضافة إلى حقيقة أنها تضطهد شعب مولدوفا بالأسعار، وتضغط على المعارضة، فقد ذهبت إلى حد اختطاف الناس. بصفتي عضوا في البرلمان، أنا أطالب بالدعوة إلى الانعقاد على الفور لجميع اللجان التي ستنظر في اختطاف مواطن من جمهورية مولدوفا بناء على تعليمات من رئيس البلد".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في مولدوفا فيرونيكا دراغالين، إن السلطات الأوكرانية طردت النائب السابق بالبرلمان الهارب من الحزب الديمقراطي أندروناكي، الذي اتهم في أكتوبر من العام الماضي بالتورط في سرقة مليار دولار من النظام المصرفي في مولدوفا. وألقت محكمة كيشيناو القبض على النائب السابق غيابيا ووضعته على قائمة المطلوبين. في يوليو من هذا العام، كما تم وضع أندروناكي على قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول.

المصدر: نوفوستي