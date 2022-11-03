بوريل: يجب ألا نسمح لروسيا بالتدخل في شؤون دول غربي البلقان

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل إلى عدم السماح بـ"التدخل الروسي" في شؤون دول غرب البلقان.

وقال بوريل خلال زيارته لألمانيا، يوم الخميس: "يجب ألا نسمح بتدخل روسيا في شؤون دول غرب البلقان... يجب ألا نبرر تدخل روسيا في الشؤون الاقتصادية والسياسية لغرب البلقان، لأن مستقبلها مرتبط بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه من الضروري تعزيز استقرار هذه المنطقة اقتصاديا وسياسيا، وحمايتها من الهجمات السيبرانية والتديدات الهجينة.

وشارك بوريل أثناء زيارته لألمانيا في مؤتمر مع ممثلي دول غرب البلقان، تم في ختامه الإعلان عن تخصيص مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمة الطاقة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دعت صربيا خلال زيارتها لبلغراد الأسبوع الماضي، إلى التمسك بالنهج السياسي للاتحاد الأوروبي، على اعتبارها مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي