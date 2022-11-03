موسكو: لن نبادر إلى استخدام الأسلحة النووية

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، التزام روسيا بعدم مبادرتها إلى استخدام الأسلحة النووية.

وقال السفير لشبكة "سكاي نيوز": "لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا ينبغي أبدا شنها. ونحن نتمسك بشدة بهذا المبدأ."

ونفى كيلين بشدة التكهنات بأن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وقال: "العالم لديه كل الضمانات بأن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في الأزمة الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي