البنتاغون: لن ننشر أسلحة استراتيجية جديدة في شبه الجزيرة الكورية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر أسلحة استراتيجية جديدة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال أوستن: "ليس لدينا في الوقت الحالي أي خطط لإجراء تغييرات على مواقعنا أو نشرنا للأسلحة في شبه الجزيرة بشكل دائم. لن تكون هناك أسلحة استراتيجية جديدة منتشرة على أساس دائم".

وأكد أن واشنطن ملتزمة بمنع ومكافحة استخدام الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي