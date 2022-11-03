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وصول ميلوني إلى بروكسل وسط دعوات لتعاون إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي (صور + فيديو)

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وصول ميلوني إلى بروكسل وسط دعوات لتعاون إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي (صور + فيديو)
Globallookpress
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
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وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مساء الخميس، إلى بروكسل، في أول زيارة خارجية لها ستلتقي خلالها كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

واستقبلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ميلوني، وغردت عبر تويتر قائلة: "كان لإيطاليا دائما دور محوري في الاتحاد الأوروبي".

ودعت بورتا ميتسولا، رئيسة وزراء إيطاليا إلى التعاون مع التكتل الأوروبي.

وقالت ميتسولا: "إننا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، في ظل الحرب الأوكرانية، والارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وزيادة معدلات التضخم، إلى المحافظة على وحدة الصف.. سوف نكون أقوى، إذا واصلنا العمل معا".

ووجهت السياسية اليمينية الإيطالية انتقادات متكررة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته في الماضي، ولا تزال الأسئلة معلقة بشأن التزام حكومتها بالتعاون مع الكتلة الأوروبية.

المصدر: د ب أ

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