الولايات المتحدة تستكمل ضخ 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها طرحت 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق الأمريكية، لتستكمل بذلك ضخ 180 مليون برميل أعلن عنها الربيع الماضي لكبح أسعار الوقود.
وتم بيع إجمالي 15.05 مليون برميل مع التسليم خلال شهر ديسمبر. وكان أكبر المشترين هم مشغلو المصافي Valero Energy Co. حيث اشتروا 7.45 مليون برميل وشركة Marathon Oil التي اشترت 2.95 مليون برميل. ومن بين المشترين الآخرين Macquarie وEquinor وShell وPhillips.
وقال الوزارة في تقريرها: "عمليات الضخ من احتياطي البترول الاستراتيجي هذا العام، وكذلك عمليات الضخ المنسقة مع شركاء دوليين، قد خفضت أسعار البنزين بنحو 40 سنتا للغالون".
وكانت الكميات هذه هي أحدث عمليات ضخ من الاحتياطي الاستراتيجي كجزء من خطة تم الإعلان عنها في مارس لبيع 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاربة ارتفاع أسعار الوقود والتخفيف من أثر اضطرابات الإمدادات.
وانتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق استخدام احتياطيات النفط للتلاعب بالأسواق، محذرا من عواقب استنزاف الاحتياطات في مرحلة لاحقة.
المصدر: نوفوستي