بعد فرز 100% من الأصوات.. معسكر نتنياهو يحصل على 64 مقعدا وميرتس خارج الكنيست

حصل معسكر زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا في الكنيست، حسب النتائج النهائية لفرز 100% من الأصوات.

وأظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" فشل نهائيا في تجاوز نسبة الحسم وبات خارج البرلمان الإسرائيلي.

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وفي ما يلي النتائج النهائية: الليكود: 32 مقعدا، "ييش عتيد": 24 مقعدا، الصهيونية الدينية: 14 مقعدا، "المعسكر الوطني": 12 مقعدا، "شاس": 11 مقعدا، "يهدوت هتوراه": 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو": 6 مقاعد، "القائمة الموحدة": 5 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير: 5 مقاعد، العمل: 4 مقاعد.

وذكر موقع "عرب 48" أن "التجمع الوطني الديمقراطي" حظي بثقة نحو 138 ألف ناخب عربي، غير أنه لم ينجح في تجاوز نسبة الحسم، في حين حصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية للتغيير على نحو 179 ألف صوت، وحصلت القائمة الموحدة - الإسلامية الجنوبية، على 194 ألف صوت.

وحصل حزب "ميرتس" على 3.16% من أصوات الناخبين علما بأن نسبة الحسم هي 3.25%، واحتاج الحزب الذي يخسر تمثيله في الكنيست لأول مرة منذ العام 1992، إلى نحو 5 آلاف صوت لتجاوز نسبة الحسم.

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وحصل حزب العمل على نحو 176 ألف صوت والتي ترجمت بأربعة مقاعد.

وبلغت نسبة التصويت العامة في إسرائيل مع إغلاق صناديق الاقتراع 70.6%، بحسب المعطيات التي صدرت مساء الخميس عن لجنة الانتخابات المركزية، إذ صوت 4.793.641 ناخبا من أصل 6.788.804 أصحاب حق اقتراع، وبلغت الأصوات الملغاة نحو 30 ألف صوت.

هذا، وهنأ رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، على فوزه في الانتخابات.

وذكر البيان أن لابيد اتصل بنتنياهو وتمنى له التوفيق، مؤكدا أنه سيضمن انتقالا سلسا للسلطة، مشيرا إلى أن "إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي".

שוחחתי הערב עם יו״ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, ובירכתי אותו על נצחונו בבחירות. מדינת ישראל היא מעל לכל שיקול פוליטי ואני מאחל לנתניהו בהצלחה למען עם ישראל ומדינת ישראל. עדכנתי את יו"ר האופוזיציה שהנחיתי את כל זרועות משרד רה״מ להכין העברת שלטון מסודרת. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 3, 2022

المصدر: موقع "عرب 48" + وسائل إعلام