روسيا تشيد بأداء مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأزمة الأوكرانية

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تنظر بإيجابية لدور مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في معالجة تبعات الهجرة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

وكتبت زاخاروفا، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية."نقيم بشكل إيجابي دور المفوضية في حل تبعات الهجرة التي ظهرت كنتيجة للأزمة الأوكرانية. ونحن نجري أتصالات مستمرة مع مقر المفوضية في جنيف، ومع المكتب التمثيلي في روسيا حول هذه المسألة".

وأشارت إلى أنه وفقا لنتائج الزيارات التفقدية التي يقوم بها موظفو مكتب موسكو التمثيلي إلى أماكن الإقامة مؤقتة للاجئين في مدن مختلفة من روسيا، لم تصدر عنهم أية شكاوى.

كما وصفت زاخاروفا "التلميحات المتعلقة بوجود ترحيل قسري داخلي تتم ممارسته بحق النازحين" بأنها عارية عن الصحة ولا أساس لها، وهذا يندرج أيضا على عملية إبعاد سكان منطقة خيرسون بسبب القصف الأوكراني.

المصدر: ريا نوفوستي