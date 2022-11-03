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رئيسة الوزراء الصربية تشكك في نزاهة الوساطة الأوروبية بين كوسوفو وبريشتينا

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رئيسة الوزراء الصربية تشكك في نزاهة الوساطة الأوروبية بين كوسوفو وبريشتينا
Globallookpress
رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش
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انتقدت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، موقف الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بلادها بإبرام اتفاق نهائي لتطبيع العلاقات مع سلطات كوسوفو الألبانية.

ووصفت برنابيتش موقف الاتحاد "بالضعيف"، وأوضحت أنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه حثّ بريشتينا على تنفيذ الاتفاقات السابقة، فهو يضغط على بلغراد لإبرام اتفاق جديد.

وأضافت أنه بعد مرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية بروكسيل الأولى لتطبيع العلاقات بين البلدين، بإشراف الاتحاد الأوروبي، التزمت بلجراد بجميع التزاماتها، بينما لم تنفذ بريشتينا أيّ من بنودها.

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وقالت: "إنهم يغضون النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، بأنه لن يمتثل لاتفاقية بروكسل، ويمارسون الضغط علينا لإبرام اتفاق جديد".

وتساءلت عن كيفية إبرام اتفاق جديد في حين أن الاتفاق الأول لم ينفذ بعد، مشيرة إلى ضعف موقف الاتحاد الأوروبي، وعدم مصداقيته كوسيط نزيه.

وأوضحت أن اتفاقية بروكسل لعام 2013 تنص على تشكيل مجتمع صربي موحد، يتكون من عشر بلديات تتمتع بحقوق الحكم الذاتي، في كوسوفو وميتوهيا وغالبية سكانها من الصرب، وقّعها ممثلو بلغراد وبريشتينا بوساطة الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحا برنابيتش خلال مشاركتها في قمة دول غرب البلقان اليوم في برلين، على ضوء احتدام التوتر في كوسوفو.

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الصدر: نوفوستي

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