وسائل إعلام: البريطانيون يحجمون عن التعليم العالي بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلن كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية البريطاني بن والتمان، أن الطلاب في بريطانيا يكافحون بسبب التضخم، مما يجعل وظائف الحد الأدنى للأجور أكثر جاذبية لهم.

وقال والتمان: "سيؤدي تخفيض قروض الطلاب، لدفع الطلاب ذوي الدخل المنخفض إلى التخلي عن الدراسة الجامعية"، وقد تم تحديد التخفيض بنسبة 11% مقارنة بعام 2020-2021.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، تم التأكيد على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الكهرباء، أصاب أكثر شرائح السكان فقرا، ولطالما كانت الرسوم الدراسية المرتفعة في الجامعات البريطانية مشكلة حادة للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض، وفي الأزمة الحالية أصبح التعليم العالي أكثر صعوبة.

وأضافت الصحيفة، على الرغم من أن التعليم العالي لا يزال يعتبر استثمارا جيدا، إلا أن العمل بعد المدرسة الثانوية مباشرة أصبح الآن أكثر جاذبية بين المواطنين البريطانيين.

المصدر:نوفوستي