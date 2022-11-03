صرب كوسوفو يهددون بالانسحاب من جميع هياكل بريشتينا

أكد جوران راكيتش، رئيس حزب القائمة الصربية أن ممثلي صربيا ينظرون في الانسحاب من جميع هياكل كوسوفو المعلنة من جانب واحد، إثر قرار بريشتينا إقالة رئيس الشرطة الصربي بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس حزب صرب كوسوفو في بيانه: "تم اختيار السيد جوريتش لمنصب مدير دائرة الشرطة الإقليمية الشمالية من قبل الصرب وأربعة رؤساء بلديات في شمال المقاطعة، ولا يحق لبريشتينا اتخاذ أي إجراء ضده".

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وأضاف إنه سيبحث هو وزملاؤه يوم السبت انسحاب الصرب المحليين من جميع هياكل "إدارة" ألبان كوسوفو، "بما في ذلك هيئات الحكم الذاتي المحلية ومكتب المدعي العام والمحاكم والشرطة وغيرها من الهيئات".

وتابع راكيتش: "دخلنا جميعا إلى هياكل كوسوفو لأنها كانت جزءا من اتفاق بروكسل. وبالنظر إلى أن بريشتينا لا تمتثل لما تم توقيعه، فمن الواضح أنه ليس لدينا ما نبحث عنه في هذه الهياكل، لأنها تنتهك كل اتفاق دون أي عواقب".

ورفض نيناد جوريتش، رئيس المديرية الإقليمية الشمالية لكوسوفو المعلنة من جانب واحد، في وقت سابق إصدار تحذيرات رسمية إلى الصرب المحليين بخصوص تبديل لوحات ترخيص صادرة عن السلطات الصربية، وتم فصله من منصبه بقرار من بريشتينا.

المصدر: نوفوستي