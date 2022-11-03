واشنطن تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بإيران وحزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف أفرادا قالت إنهم مرتبطون بحزب الله، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتطال عددا من شركات الشحن والنفط.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن العقوبات التي فرضت بموجب لوائح عقابية، تستهدف عددا من السفن.

وأضافت في البيان، اليوم قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب النفط الدولية التي سهلت تجارة النفط وحققت إيرادات لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وتضم الشبكة العديد من الأفراد الرئيسيين والعديد من الشركات والسفن المشاركة في مزج النفط لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها في جميع أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يستخدم الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير المشروعة شبكة من الشركات الوهمية وتكتيكات احتيالية بما في ذلك تزوير الوثائق للتعتيم على أصول النفط الإيراني، وبيعه في السوق الدولية، والتهرب من العقوبات".

وأضاف بريان نيلسون "يجب على المشاركين في السوق أن يكونوا يقظين من محاولات حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

المصدر: RT + وكالات