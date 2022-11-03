الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنّى قرارا روسيّا لأمن المعلومات

وافقت لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار روسي حول "أمن المعلومات والاتصالات في العالم".

وأفاد مراسل تاس في الأمم المتحدة أن الوثيقة التي صاغتها روسيا بمشاركة 12 دولة أخرى حظيت بتأييد 112 وفدا، فيما عارضها 52 وفدا، وامتنعت 10 وفود عن التصويت. ويتوقع الآن أن تنظر الجمعية العامة الجامعة في المشروع في ديسمبر.

وتدعو الوثيقة، الدول الأعضاء في مجموعة العمل المفتوح العضوية إلى "مواصلة تبادل الآراء في إطار الحوار المؤسسي المنتظم بشأن الأبعاد الأمنية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

المصدر: تاس