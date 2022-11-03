استطلاع: الثقة بماكرون في أدنى مستوى لها منذ بداية كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن تصنيف الثقة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال منخفضا عند مستوى 32 بالمئة خلال نوفمبر.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة (Elabe) لصالح الصحيفة الاقتصادية الفرنسية (Echos) و"راديو كلاسيك" المحليّين، ونشر اليوم الخميس، أن مستوى تصنيف الثقة بماكرون أصبح عند نسبة 32 بالمئة في نوفمبر، وذلك بعد أن تراجع 6 نقاط خلال الشهرين الماضيين.

وقال رئيس الشركة برنارد سانانس: "هذا هو أدنى مستوى منذ بداية الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)".

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وبحسب ما يوضحه الاستطلاع، فإن الرئيس الفرنسي يخسر مكانته داخل الدوائر ذات الامتيازات، حيث كان يتمتع داخلها تقليديا بدعم كبير.

كما ذكرت نتائج الاستطلاع أن الثقة برئيسة الوزراء إليزابيث بورن تراجعت بمقدار نقطتين خلال نوفمبر وبلغت 27 بالمئة.

أما بالنسبة لأعضاء الحكومة الفرنسية الآخرين، فإن تصنيفهم أقل من 30 بالمئة.

الجدير بالذكر أنه تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وشارك فيه 1006 أشخاص ممن هم فوق 18 عاما.

كما ويقدّر الخطأ الإحصائي في هذا الاستطلاع بنسبة تتراوح بين 1.4 بالمئة إلى 3.1 بالمئة.

المصدر: نوفوستي