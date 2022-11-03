برلين تنفي تصريحات أردوغان عن تغير في موقف شولتس بشأن روسيا وأزمة أوكرانيا

نفت الحكومة الألمانية صحة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن هنالك تغيرا ملحوظا في موقف المستشار أولاف شولتس بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد متحدث باسم مجلس الوزراء الألماني لوكالة تاس الروسية أن موقف شولتس تجاه الأزمة الأوكرانية ثابت ولم يتغير، "وأن الرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يوقف الحرب، ويسحب قواته من أوكرانيا، ويجري مفاوضات سلمية مع كييف".

وأعلنت برلين مساء الثلاثاء، عن مكالمة هاتفية بين أردوغان وشولتس بحثا خلالها، صفقة الحبوب والتحذيرات الروسية عن استعداد نظام كييف لاستخدام "القنبلة القذرة".

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وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن شولتس أكد مرارا، أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات مع روسيا بمعزل عن نظام كييف، وألقى مسؤولية الأزمة الأوكرانية على عاتق موسكو.

وجاءت تصريحات أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناة A Haber التركية، قال فيها إن شولتس غير موقفه تجاه روسيا، وانحاز للدعوات المطالبة بإيجاد لغة مشتركة بين الطرفين، والبحث عن حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس