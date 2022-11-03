واشنطن تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث صواريخ كوريا الشمالية

طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية مؤخرا، في عملية سابعة من نوعها.





وحسبما صرح مصدر في مجلس الأمن لوكالة ريا نوفوستي أن الولايات المتحدة وعدد من الدول طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة فيما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وقال المصدر إن "عددا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ".

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المصدر: نوفوستي