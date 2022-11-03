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"وول ستريت جورنال": نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف

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Legion-Media Graeme Sloan/Sipa USA
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاستطلاعات التي أجرتها في فترات مختلفة، تظهر تراجع تأييد الدعم الأمريكي لأكرانيا، وأن نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف.

  ففي مارس الماضي، خلال استطلاع مماثل، اعتقد 6 بالمئة فقط من الأمريكيين أن المساعدات لأوكرانيا كانت كبيرة جدا. وللمقارنة حاليا بين الجمهوريين هناك 17 بالمئة يعتقدون أن المساعدة لأوكرانيا تحتاج إلى زيادة، في مقابل 61 بالمئة أعتقدوا ذلك في مارس.

الاستطلاع أجري بمشاركة 1.5 ألف شخص، وذك في الفترة ما بين 22 ــــــ 26 أكتوبر.

من ناحية ثانية أشار استطلاع أجرته ABC News  إلى أن الناخبين يثقون بالجمهوريين أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين في القضايا الحرجة، بما في ذلك الاقتصاد.

المصدر: RT

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