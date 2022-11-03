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وسائل إعلام: اغتيال إمام مسجد في إيران على أيدي إرهابيين (صورة)

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وسائل إعلام: اغتيال إمام مسجد في إيران على أيدي إرهابيين (صورة)
AFP
علم إيران
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لقي إمام مسجد في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران مساء يوم الخميس، مصرعه على أيدي إرهابيين.

وقال قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان العميد أحمد طاهري في سيستان وبلوجستان، "قبل صلاتي المغرب والعشاء مساء اليوم قتل سجاد شهركي إمام جماعة مسجد "مولى المتقين" في مدينة زاهدان مركز المحافظة، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل إرهابيين".

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة الحادث، وأكد أن تحديد واعتقال الضالعين في هذه الجريمة سيكون على جدول أعمال الشرطة.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية

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