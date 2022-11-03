G7 تبحث تفادي أخطاء ارتكبتها ضد روسيا في تعاملها مع الصين

بحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) في مونستر بألمانيا، سبل تفادي ارتكاب أخطاء إزاء الصين، وقعت بها المجموعة في سياستها تجاه روسيا.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بوربوك للصحفيين، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح أعمال اجتماع وزراء خارجية (G7) في مونستر، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يزور الصين في 4 نوفمبر الجاري، حيث سيلتقي بالرئيس شي جين بينغ لأول مرة في بكين.

وأشارت بوربوك إلى أنه خلال الزيارة، سيجري شولتس محادثات مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، "حيث يعتزم الطرفان بحث العلاقات الثنائية، والنزاع في أوكرانيا".

يُشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية تلك الدول، يأتي لبحث عواقب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا على مدار يومي 3 و4 الجاري.

المصدر: نوفوستي