تنزانيا تعلن احتواء حريق جبل كليمانجارو إلى حد كبير

أعلنت تنزانيا السيطرة على الحريق المستمر منذ أسبوعين في غابات كليمانجارو، واحتواءه بشكل كبير بعد نشر المئات من أفراد الجيش في منطقة الحريق.

وقال رئيس وزراء التنزاني، قاسم مجاليوا إن الحريق دمر 33 كيلومترا مربعا في أعلى جبال إفريقيا وأشهرها، وأعلن إرسال 878 جنديا ومروحيتين.

وأضاف رئيس الوزراء أن سبب الحريق لا يزال موضع تحقيق، وأن الرياح القوية زادت من صعوبة مهمة إخماد الحريق.

وأوضح أن العديد من الحرائق اندلع في أماكن أخرى من جبل كليمانجارو، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتوائها، ولا تزال المواقع السياحية الرئيسية آمنة.

وإضافة إلى الجنود، نشر الجيش التزاني عددا من قوات الدفاع الشعبي التنزانية للمساعدة في إخماد الحريق الذي بدأ في 21 أكتوبر، بالقرب من مخيم كارانغا الذي يرتاده متنزهون يحاولون تسلق الجبل كل عام.

يبلغ ارتفاع جبل كليمانجارو 5926 مترا، ويعد معلما سياحيا رئيسيا في تنزانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"