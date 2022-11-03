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"ناشيونال إنترست" توضح ضرر "فكرة بايدن الغبية" بالولايات المتحدة

أخبار العالم

Reuters Reuters Mike Blake
ماكدونالدز تواجه أسوأ انخفاض في أرباحها خلال الشهر الماضي
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أكد جيفري أرونسون في "ناشيونال إنترست"، أن السياسة الاقتصادية البرجوازية المؤدلجة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعارض مع مصالح رواد الأعمال الأمريكيين.

وكتب أرونسون في عموده: "تثبت إدارة بايدن حاليا أنّ ما هو جيّد لواشنطن ليس بالضرورة أن يكون جيدا لشركات مثل فورد ومرسيدس وماكدونالدز، التي تقوم الآن بإنهاء أعمالها في روسيا".

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وأشار المراقب إلى أنه كان هناك في السابق أمر بديهي يتلخص في فكرة أنه: "ما هو جيّد لجنرال موتورز هو جيد لأمريكا".

وأضاف أرونسون أن النظام التجاري الدولي الذي تم إنشاؤه على هذا النحو قدّم أساسا متينا للهيمنة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية عبر جيل كامل.

المصدر: نوفوستي

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