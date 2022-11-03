مولدوفا.. اتهام نائب معارض بالخيانة بعد حضوره منتدى "فالداي" في روسيا

اتهم حزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا سكرتير اللجنة البرلمانية للأمن القومي، قسطنطين ستاريش، بالخيانة بعد حضوره منتدى "فالداي"، حيث وجه سؤالا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إيغور كيريا النائب عن الحزب الحاكم خلال جلسة برلمانية: "كان النائب ستاريش مؤخرا في منتدى فالداي.. ووجه سؤالا لبوتين حول فضاء موحد من فلاديفوستوك شرقي روسيا إلى لشبونة. كان سؤاله متحيزا، وبأسلوب دعائي كتبوه له في الكرملين. أنت خائن للوطن".

ورد ستاريش قائلا: "أن تترك مولدوفا وشعبها بدون كهرباء وغاز، هذه هي الخيانة".

وسأل ستاريش الرئيس الروسي عن إمكانية قيام فضاء اقتصادي وإنساني وثقافي موحد يمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك شرقي روسيا، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا على مواطني مولدوفا "الاختيار بين الخير والخير، بين روسيا وأوروبا".

وأشار بوتين إلى أن هذه العمليات "ستحدث بطريقة أو بأخرى، من المهم جدا أن يستعيد الجزء الأوروبي لذلك".

وتعاني مولدوفا من أزمة في الطاقة والتضخم وتدني المعيشة.

المصدر: نوفوستي