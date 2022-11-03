زوجة زيلينسكي تأمل أن تكون تصريحات ماسك حول أوكرانيا "خطأ غير مقصود"

أعربت يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أملها في أن يكون رجل الأعمال الأمريكي إيلون إيلون ماسك، قد طرح "بخطأ غير مقصود"، مقترحه لحل النزاع في أوكرانيا.

وقالت يلينا لصحيفة "الغارديان" أن ماسك "دعم أوكرانيا منذ اليوم الأول" وأن الأوكرانيين معجبون به.

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وأضافت: "لهذا السبب استقبلنا هذه التغريدة بحدة. ولنكن صادقين، حتى أذكى شخص لا يمكنه قول أذكى الأشياء على مدار 24 ساعة في اليوم. الأخطاء تحدث. ونأمل أنه كان خطأ غير مقصود".

وفي أوائل أكتوبر كتب ماسك، أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الطرفين إلى السلام، وقدم رؤيته لتسوية النزاع ممثلة في خطة تدعو إلى "إعادة الاستفتاء في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة"، والإبقاء على شبه جزيرة القرم جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783 "قبل خطأ خروشوف"، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وإعلان حياد أوكرانيا.

المصدر: RT