باكستان.. مقتل شخص في الهجوم الذي استهدف موكب عمران خان

لقي شخص مصرعه في الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس.

وقال السناتور فيصل جاويد، الذي أصيب برصاصة في وجهه، إن أحد العاملين في الحزب قتل أثناء الهجوم، فيما أصيب آخر بجروح بليغة.

إقرأ المزيد

وأظهرت عدة صور مدى الإصابة التي تعرض لها السيناتور فيصل جاويد خلال محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان.

وظهر جاويد والدماء تغطي وجهه وملابسه، بعد إصابته بطلق ناري في الوجه.

ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية.

وقال أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على لاعب الكريكيت ورئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية