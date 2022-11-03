نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير السعودية في موسكو الوضع في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو استقبل سفير السعودية لدى موسكو عبد الرحمن الأحمد، وبحث الطرفان الوضع في منطقة الخليج.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية عقب المباحثات: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج. والحاجة إلى استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية للتغلب على التناقضات وإيجاد سبل لتعزيز أمن الدول من المنطقة. كما تم النظر في بعض القضايا العملية لبناء تعاون روسي سعودي متعدد الجوانب".

المصدر: نوفوستي