إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله لأنه "كان يضلل الناس" (فيديو)

أقر منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنه أراد قتل الأخير لأنه "كان يضلل الناس".

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وقال أحد المسلحين المتورطين في الهجوم خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية أثناء التحقيق، إنه أطلق النار على عمران خان لأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق "كان يضلل الناس".

وأضاف أنه عمل بشكل منفصل دون تحريض من أحد.

ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.

وقال أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

كما أصيب أحد أعضاء الحركة و9 أشخاص آخرين في الهجوم، حسبما أفادت التقارير.

'Imran Khan was misguiding people,' says suspected attacker in confession videohttps://t.co/TZW0h0JKXqpic.twitter.com/vSGYFEg8yx — Geo English (@geonews_english) November 3, 2022

المصدر: وسائل إعلام باكستانية