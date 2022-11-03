طشقند وبشكيك توقعان وثائق حول الحدود وإدارة المسطحات المائية

قال المكتب الصحفي بالخارجية الأوزبكية، إنه تم توقيع اتفاقية حول أقسام منفصلة من الحدود الأوزبكية القرغيزية، واتفاقية حول الإدارة المشتركة للموارد المائية لخزان أنديجان المائي.

ووفقا لبيان المكتب، استضافت بشكيك في 3 نوفمبر، جولة دورية أخرى من المشاورات السياسية الأوزبكية القرغيزية بمشاركة وزيري خارجية البلدين فلاديمير نوروف وجينبيك كولوبييف.

وأضاف البيان: "تم في إطار زيارة وفد أوزبكستان إلى بشكيك، التوقيع على ما يلي: اتفاقية بشأن أقسام منفصلة من حدود الدولة الأوزبكية - القيرغيزية واتفاقية بشأن الإدارة المشتركة للموارد المائية لخزان أنديجان".

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وشدد الطرفان على أن إنجاز العمل في التجهيز القانوني لخط حدود الدولة بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وحسن الجوار، يصب في مصلحة البلدين وآسيا الوسطى بأكملها.

وتابع البيان القول: "تم إيلاء اهتمام خاص للتحضير للفعاليات المشتركة على أعلى مستوى، بما في ذلك الزيارة الرسمية المقبلة لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى جمهورية قرغيزستان".

من جانبها، أكدت الخارجية القيرغيزية هذه المعلومات، ووصفت المحادثات بأنها "حافلة بالأحداث ومثمرة للغاية".

في نهاية سبتمبر الماضي، أكد ميرزيوييف استعداد الجانب الأوزبكي لتوقيع اتفاق مع قرغيزستان بشأن ترسيم الحدود.

ويشار إلى أن الفعالية عادت للعلاقات بين قرغيزستان وأوزبكستان في عام 2017 بعد ما يقرب من عقد من الفتور الملحوظ.

وفي العام نفسه، وقع الطرفان اتفاقية مؤقتة حول حدود الدولة، تم بموجبها، لأول مرة في تاريخ البلدين ، ترسيم حوالي 85٪ من الخط الحدودي للدولة. في أكتوبر 2017 ، دخلت الوثيقة حيز التنفيذ. في نوفمبر 2020 ، اتفق الطرفان على تسريع عملية استكمال ترسيم الحدود.

المصدر: نوفوستي