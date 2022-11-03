قوة خاصة تقتحم جنين وتقتل فلسطينيّين أحدهما قيادي في سرايا القدس (فيديو)

اغتالت قوات خاصة إسرائيلية ظهر اليوم الخميس في جنين فلسطينيين أحدهما القيادي الميداني في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فاروق سلامة.

وبحسب شهود عيان فإن القوة الإسرائيلية باغتت سلامي وهو في السوق حيث كان يستعد لحفل زفافه السبت القادم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مجمل الإصابات جراء العملية في جنين هو 4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي، بينها إصابة لطفل عمره 8 أعوام.

وفي التفاصيل فإن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بعد ظهر اليوم، وبعد دقائق من اكتشافها من مقاومين فلسطينيين جرى اشتباك مسلح بين الطرفين.

وقالت مصادر محلية في مدينة جنين إن "قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين في حافلة مدنية، وبعد دقائق من اغتيال سلامة، بدأت اشتباكات مسلحة في مدينة جنين بين المقاومين وجيش الاحتلال، الذي استقدم تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الخاصة التي كانت تشتبك مع المقاومين".

المصدر: RT