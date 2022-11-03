قطر ترحب بعودة روسيا إلى "صفقة الحبوب الأوكرانية"

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بعودة روسيا إلى "صفقة الحبوب الأوكرانية" لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها مع أوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم، حيث أعرب البيان عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود هيئة الأمم المتحدة والجمهورية التركية في استئناف صادرات الحبوب، كما عبرت عن أملها في نجاح المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصدير الأسمدة والحبوب للدول الفقيرة وخاصة الإفريقية، بداية من جيبوتي والصومال والسودان. وأردف الرئيس التركي أن نسبة كبيرة جدا من الحبوب التي تم تصديرها حتى الآن ذهبت للدول الأوروبية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+RT