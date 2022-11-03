وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان مع بلينكن

أعلن وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان عن اجتماع مرتقب في واشنطن مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الوزير الأرمني، في كلمة أمام برلمان بلاده: "سأذهب في غضون أيام قليلة إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن".

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وذكر الوزير أن هذه اللقاءات، تشهد على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا العلاقات الأرمنية - الأذربيجانية.

ويشار إلى أنه تم في سوتشي يوم 31 أكتوبر الماضي، عقد لقاء ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي