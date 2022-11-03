وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان مع بلينكن
Sputnik
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أعلن وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان عن اجتماع مرتقب في واشنطن مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال الوزير الأرمني، في كلمة أمام برلمان بلاده: "سأذهب في غضون أيام قليلة إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن".
وذكر الوزير أن هذه اللقاءات، تشهد على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا العلاقات الأرمنية - الأذربيجانية.
ويشار إلى أنه تم في سوتشي يوم 31 أكتوبر الماضي، عقد لقاء ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.
المصدر: نوفوستي