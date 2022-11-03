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بالفيديو.. محاولة اغتيال عمران خان

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تداولت وسائل إعلام فيديو لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس.

ويظهر في الفيديو المتداول تجمع لأنصار خان، ويسمع صوت إطلاق طلقتي رصاص، فيما بدأت الحشود تتفرق.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

وأفاد بأنه تم قتل رجل يشتبه في أنه هاجم خان، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت رجلا آخر.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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