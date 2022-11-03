بكين: التدخل الأمريكي في التعاون الصيني الألماني غير مقبول

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم، إن التدخل الأمريكي في التعاون الصيني الألماني غير مقبول.

في وقت سابق نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن حذرت ألمانيا من السماح لشركة الشحن الصينية "كوسكو" بالاستحواذ على حصة مسيطرة في ميناء هامبورغ.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "التعاون التجاري بين الصين وألمانيا هو من شؤون دولتين ذات سيادة ولا يحق للولايات المتحدة بشن مثل هذه التهجمات العديمة الأساس، ناهيك عن التدخل".

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ووفقا له، ينظر "المسؤولون الأمريكيون بهدوء إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى ، بما في ذلك في شؤون ما يسمى بالدول الشريكة، الأمر الذي يكشف بشكل كامل عن عقلية الهيمنة الثابتة لديهم".

في وقت سابق، سمح مجلس الوزراء الفيدرالي الألماني بدخول محدود لشركة الشحن الحكومية الصينية Cosco إلى الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في ميناء هامبورغ، مما سيسمح للشركة الصينية بالحصول على حصة 24.9٪.

والآن، بدلا من الدخول بنسبة 35 ٪ ، باتت Cosco قادرة على الحصول على حصة 24.9 ٪ في محطة الحاويات Tollerort ، المملوكة لمجموعة HHLA في هامبورغ.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق، إنه يعتبر صحيحا قرار السماح للشركة الصينية بدخول ميناء هامبورغ والحصول على حصة 24.9٪.

المصدر: نوفوستي