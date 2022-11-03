رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي للمرة الأولى القادة الأوروبيين في بروكسل

تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس في بروكسل قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ توليها مهامها، في اجتماع يرتقب أن تطغى عليه أزمة الطاقة.

وكتبت ميلوني على "تويتر" أن "صوت إيطاليا في أوروبا سيكون قويا: نحن مستعدون لمواجهة الملفات الكبرى بدءا بأزمة الطاقة عبر العمل على حل سريع وفعال بهدف دعم العائلات والشركات ووقف التكهنات".

وزيارة زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني، التي تعهدت بالدفاع عن مصالح إيطاليا قبل كل شيء، ستتم متابعتها عن كثب في جو من القلق بشأن اضطرابات محتملة يمكن أن تستجد بين حكومتها والهيئات الأوروبية.

وقالت إن "بروكسل يجب ألا تهتم بما يمكن أن تفعله روما بشكل أفضل"، منتقدة "أوروبا التي تتدخل في كل الأمور الصغيرة وتغيب عن القضايا الكبرى".

في أول زيارة لها الى الخارج منذ تعيينها، التقت لفترة وجيزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 23 أكتوبر في روما، وستلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

ومن المتوقع أن تشدد رئيسة وزراء ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على ضرورة اعتماد إجراءات أوروبية لخفض أسعار الطاقة، وهي معركة بدأها سلفها ماريو دراغي.

المصدر: "أ ف ب"