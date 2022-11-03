الجيش الإسرائيلي يضبط عملية تهريب مخدرات من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط عملية تهريب مخدرات من مصر إلى داخل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" إن "قوات جيش الدفاع رصدت الليلة، مشتبها به حاول تهريب مخدرات من مصر إلى داخل إسرائيل".

وأضاف: "القوة التي وصلت المكان وأحبطت محاولة التهريب، ضبطت 20 كيلوغراما من المخدرات تقدر بحوالي 800 ألف شاقل. سلمت المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

رصدت قوات جيش الدفاع، الليلة، مشتبها به حاول تهريب #مخدرات من #مصر إلى داخل #إسرائيل. القوة التي وصلت المكان وأحبطت محاولة التهريب، ضبطت 20 كيلوغرامًا من المخدرات تقدر بحوالي 800 ألف شاقل.

ُسلمت المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة pic.twitter.com/83wYsrUrLw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2022

المصدر: RT