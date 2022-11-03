 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يضبط عملية تهريب مخدرات من مصر

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يضبط عملية تهريب مخدرات من مصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3oq

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أحبط عملية تهريب مخدرات من مصر إلى داخل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" إن "قوات جيش الدفاع رصدت الليلة، مشتبها به حاول تهريب مخدرات من مصر إلى داخل إسرائيل".

وأضاف: "القوة التي وصلت المكان وأحبطت محاولة التهريب، ضبطت 20 كيلوغراما من المخدرات تقدر بحوالي 800 ألف شاقل. سلمت المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا