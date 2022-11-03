الخارجية الأمريكية: من السابق لأوانه التكهن بشأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه "من السابق لأوانه التكهن بالتكوين الدقيق للائتلاف الحاكم المقبل في إسرائيل".

وأعرب برايس، خلال مؤتمر صحفي عن أمله بأن "يواصل جميع المسؤولين الإسرائيليين مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، ولا سيما مجموعات الأقليات".

وبعد الضغط عليه بشأن المؤشرات التي توضح أن الحكومة الإسرائيلية على وشك أن تكون واحدة من أكثر حكومات اليمين المتطرف في التاريخ، قال: "لن نتكهن بحكومة لم تتشكل بعد.. هذه عملية ستتم داخل إسرائيل، وسنرى تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة"، مضيفا: "لكن بغض النظر، لدينا علاقة وثيقة ودائمة مع إسرائيل، إنها علاقة، كما قلت من قبل، تقوم على المصالح والقيم المشتركة، وبالتأكيد ستستمر".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أعلنت، يوم الثلاثاء، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات العامة بلغت 71.3٪، مشيرة إلى أن هذه النسبة "هي الأعلى منذ عام 2015"، أي أنها الأعلى من أي من الانتخابات الأربعة السابقة، التي أجريت من 2019 إلى 2021، والتي أنتجت جمودا أو حكومات لم تدم طويلا، ولكن النسبة ليست مرتفعة مثل انتخابات عام 1999.

المصدر: CNN