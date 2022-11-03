صحيفة صينية: ماكرون "فتح النار" على الولايات المتحدة

قالت صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية المختصة بالشؤون الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح النار على واشنطن واتهمها بتصدير موارد الطاقة بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المحلية.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "استغلت الولايات المتحدة، أزمة الطاقة في القارة الأوروبية وزادت صادرات الغاز والنفط إلى أحجام غير مسبوقة. ولكن الأوروبيين يعتبرون أن الأمريكيين ينهبونهم في هذا الوضع الطارئ".

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ونقلت الصحيفة كلمات وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "لا يمككنا قبول واقع أن شركاءنا الأمريكيين يبيعون لنا الغاز الطبيعي المسال أغلى أربع مرات من السعر المحدد لشركاتهم. لا يجوز أن نسمح للولايات المتحدة ببسط هيمنتها الاقتصادية على حساب أوروبا".

ولاحظت الصحيفة أنه بفضل بيع موارد الطاقة إلى أوروبا، تمكنت واشنطن مؤقتا من وضع حد "للركود التقني" في البلاد، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي. وشددت المقالة على أن الفضل في هذا التعزيز للاقتصاد الأمريكي يرجع بالكامل تقريبا إلى زيادة الصادرات.

المصدر: نوفوستي